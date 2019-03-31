На Украине стартовали выборы президента

Избирательные участки будут работать до 20:00. Свой голос за одного из 39 кандидатов смогут отдать около 30 миллионов жителей страны.

На Украине открылись избирательные участки. По всей стране их почти 30 тысяч. Жители страны смогут проголосовать с 8 утра до 8 вечера.

В бюллетенях — имена 39 кандидатов на пост главы государства. По данным опросов, наибольшей популярностью пользуются трое: шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Пётр Порошенко.

Как ранее писал Лайф, свой выбор также смогут сделать украинцы, живущие в других странах: для них откроют более сотни участков в 72 государствах кроме России — здесь Киев отказался открывать избирательные участки.

За ходом голосования будут следить более 2 тысяч наблюдателей от 18 международных организаций и 18 стран, опять же кроме России.