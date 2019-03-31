Маркл при рождении малыша нарушит традицию королевской семьи

Меган и Гарри осознают публичность предстоящего появления ребёнка, хотя он и не является прямым наследником престола.

Жена принца Гарри Меган Маркл намерена отказаться от родов в больнице, в которой рожали Кейт Миддлтон и принцесса Диана. Об этом информирует The Sun.

Уточняется, что первенец супружеской четы появится на свет в роддоме, расположенном ближе к их месту проживания.

Источник издания отметил, что Меган и Гарри осознают публичность предстоящего появления малыша, хотя он и не является прямым наследником престола. Рождение ребёнка 37-летняя Маркл хочет сделать приватным ещё и потому, что в силу возраста у неё могут возникнуть осложнения при родах.

Ранее СМИ утверждали, что Маркл всё же не будет нарушать традицию, сообщая, что она окажется в больнице святой Мэри уже в ближайшие недели.

Кейт и Диана рожали в крыле Линдо больницы святой Мэри в Великобритании. Это медучреждение является традиционным местом рождения членов королевской семьи с 1977 года.

Маркл активно готовится стать мамой. В феврале она, будучи беременной, вылетела в США, чтобы провести вечеринку в честь будущего ребёнка, что не вызвало одобрения в глазах её супруга. Затем она решила устроить ещё одну тусовку, но уже в более узком кругу.