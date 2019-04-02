Скандальная экс-чиновница Глацких вышла на новую работу

Бывший директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая прославилась своей фразой "государство не просило вас рожать", стала заместителем директора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Скандальная экс-чиновница уже вышла на новое место работы и познакомилась с коллективом. Кроме того, она подписала первый служебный документ, о чём сразу проинформировала всех в соцсетях. Так, стараниями Глацких инвалид второй группы будет заниматься в фитнес-зале бесплатно.
Напомним, после завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Ольга Глацких ушла на госслужбу и с 2016 года находилась на посту главы департамента молодёжной политики в Администрации Свердловской области. Там она на встрече с волонтёрами заявила, что государство ничего им не должно и никто не просил их родителей рожать. За высказывание губернатор сделал женщине лишь выговор. Но после скандала в СМИ она всё-таки покинула свою должность.
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