Макгрегор объявил о возобновлении карьеры спустя девять дней после завершения

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры, хотя девять дней назад он заявил о её завершении. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Твиттере".

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

— Я хочу продолжить двигаться вперёд вместе со своими фанатами из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в Октагоне, — написал он.

26 марта 30-летний спортсмен сообщил в своём твиттере о том, что он завершает спортивную карьеру. Глава UFC посчитал это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что Макгрегор ещё вернётся. Примерно так считал и Николай Валуев, назвавший уход пиар-ходом. Похожие результаты продемонстрировал и опрос Лайфа, в котором 72% участников высказали своё "не верю" ирландцу.

Стоит добавить, что после заявления о завершении карьеры Макгрегор появился на ринге.