Макгрегор объявил о возобновлении карьеры спустя девять дней после завершения

Читайте также

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры спустя девять дней после завершения

77

Конор Макгрегор. Фото: © Instagram / thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры, хотя девять дней назад он заявил о её завершении. Об этом спортсмен написал на своей странице в "Твиттере".

Я хочу продолжить двигаться вперёд вместе со своими фанатами из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в Октагоне, — написал он.

26 марта 30-летний спортсмен сообщил в своём твиттере о том, что он завершает спортивную карьеру. Глава UFC посчитал это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что Макгрегор ещё вернётся. Примерно так считал и Николай Валуев, назвавший уход пиар-ходом. Похожие результаты продемонстрировал и опрос Лайфа, в котором 72% участников высказали своё "не верю" ирландцу.

Стоит добавить, что после заявления о завершении карьеры Макгрегор появился на ринге.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×