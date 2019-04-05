Врачи не смогли с первого раза найти вену у Порошенко — видео

Медики попытались взять кровь из левой руки, но после безуспешной попытки попросил дать правую.

Врач не смог с первого раза обнаружить вену у президента Украины Петра Порошенко для забора крови, чтобы провести тест на наркотики и алкоголь. Трансляция велась на официальной странице украинского лидера в "Фейсбуке".

Изначально медик попытался взять кровь из вены на левой руке, но после безуспешной попытки попросил поменять руку. Судя по кадрам, с ней тоже что-то пошло не так, и тогда на помощь пришла бригада медиков.

Первым же анализы для теста сдал шоумен Владимир Зеленский. Процедура проходила в частной клинике, так как он не доверяет медицинскому пункту на НСК "Олимпийский".

История с анализами началась после того, как комик согласился на дебаты с Порошенко, но при условии, что они пройдут на самом большом стадионе Украины. Действующий лидер Незалежной дал согласие на проведение дебатов на стадионе.

Дебаты перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут 19 апреля с 20 до 21 часа по киевскому времени (совпадает с московским). Арбитром предложили быть экс-кандидату Юлии Тимошенко, и она пообещала подумать.