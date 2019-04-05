Порошенко запретил публиковать полные результаты своих анализов

Украинский лидер согласился на обнародование только тех итогов обследования, которые касаются наркотиков и алкоголя.

Президент Украины Пётр Порошенко запретил публиковать полные результаты анализов, полученных сегодня в рамках подготовки к дебатам кандидатов в президенты. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Как отмечается, глава государства согласился на обнародование только тех результатов, которые касаются наличия в организме алкоголя и наркотиков. Издание пишет, что когда украинский лидер подписывал разрешение на сдачу анализов, то узнал, что одни показатели можно будет обнародовать через два часа, а длительное исследование, например анализ волос, займёт около трёх недель.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали сегодня, 5 апреля, анализы на алкоголь и наркотики. Обследование действующий украинский лидер проходил в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе. Экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики в крови Порошенко. Результаты анализов Зеленского обещают раскрыть через три дня.