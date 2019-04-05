В Киеве предложили экскурсии в медпункт, где Порошенко проверяли на наркотики

Стоимость детского билета — 50 гривен (120 рублей), взрослого — 100 гривен (240 рублей).

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве предложил туристам экскурсию в медицинский пункт, где президента Украины Петра Порошенко проверяли на наркотики. Об этом сообщается на сайте НСК.

— НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля, — говорится в сообщении.

Экскурсии проводятся ежедневно, кроме дней матчей. Длительность составляет один час. Стоимость детского билета — 50 гривен (120 рублей), взрослого — 100 гривен (240 рублей). На групповые экскурсии действует скидка.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали сегодня, 5 апреля, анализы на алкоголь и наркотики. Действующий украинский лидер проходил обследование в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе. Экспресс-тест не выявил наличия алкоголя и наркотиков в крови Порошенко. Позднее свои результаты показал Владимир Зеленский.