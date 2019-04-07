Пушков высмеял сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём аккаунте в "Твиттере" сдачу анализов крови двумя кандидатами в президенты Украины: действующим лидером страны Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

По мнению Пушкова, решение провести медицинское обследование кандидатов на содержание алкоголя и наркотиков в крови является "несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику".

— Это предполагает как минимум подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы? — написал Пушков.

Ранее о проведённых лабораторных исследованиях высказался и бывший чемпион по боксу Владимир Кличко. По мнению спортсмена, сдача анализов была "смешной".

Напомним, шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко 5 апреля прошли медицинское обследование на наркотики и алкоголь. Экспресс-тест не выявил содержание данных веществ в крови главы государства. Результаты его соперника Владимира Зеленского будут готовы позже.