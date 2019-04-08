Косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил журналистам, что все животные из "китовой тюрьмы" будут выпущены в дикую природу.
— Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду, — заявил глава региона на специальном брифинге.
Как сообщал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Также в Приморье прилетел сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жака-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.
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