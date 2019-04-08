Косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу

Читайте также

Косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу

17

Фото:© Pixabay

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил журналистам, что все животные из "китовой тюрьмы" будут выпущены в дикую природу.

Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду, — заявил глава региона на специальном брифинге.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Также в Приморье прилетел сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жака-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×