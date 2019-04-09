Гройсман заявил, что Украина "зажата долгами"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что страна в настоящий момент оказалась "зажата долгом".

Как отметил Гройсман, треть бюджета Незалежной уйдёт на погашение внешних займов.

— Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг — уменьшаться, — приводит слова Гройсмана сайт украинского правительства.

Как писал Лайф, в марте Международный валютный фонд заблокировал второй транш для Украины на полмиллиарда евро. При этом вначале глава МВФ Кристин Лагард говорила президенту страны Петру Порошенко о необходимости ускориться в проведении реформ.

Также сообщалось, что депутат Рады Вадим Рабинович посчитал долги Киева перед МВФ навязанными, а глава кабмина Гройсман в феврале текущего года предполагал, что на их оплату уйдёт четверть украинского бюджета.