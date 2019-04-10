Госсекретарь США заявил о разнице в ситуациях с Голанами и Крымом

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что "нет более разных ситуаций", чем ситуация с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

— Израиль оказался с Голанами после того, как подвергся нападению. Они [израильтяне] оборонялись, существовал риск вторжения, — цитирует Помпео ТАСС.

Глава Госдепа считает, что Израиль был вынужден захватить Голанские высоты, чтобы защитить себя от Сирии, а "Россия, напротив, ни от кого не оборонялась".

Сенаторы задали уточняющий вопрос: значит ли такая позиция, что в некоторых случаях США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий. Помпео ответил, что это лишь "вопрос практичной политики".

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Этот шаг осудили не только в Москве, но и в Евросоюзе, а также в Лиге арабских государств. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобное решение США нарушает резолюцию Совбеза ООН.