Скабеева рассказала, как в ПАСЕ наказали её обидчика с Украины

Украинскому журналисту Сергею Сидоренко, который толкнул свою российскую коллегу Ольгу Скабееву во время сессии ПАСЕ, запретили приезжать на парламентскую ассамблею. Об этом сообщила сама Скабеева в своём канале в Telegram.
— Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться". Об этом мне лично рассказал Даниэль Холтген — заместитель генерального секретаря Совета Европы, — поведала она.
Скабеева подчеркнула, что это лишний раз доказывает: добро всё-таки побеждает зло.
Напомним, что в январе этого года украинский журналист Сидоренко вместе с депутатом Бориславом Берёзой оскорбляли и толкали Скабееву во время интервью в кулуарах ПАСЕ. После этого за журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Также пользователи Сети предложили отправить в ПАСЕ депутата Госдумы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева для защиты Скабеевой.
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