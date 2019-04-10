Скабеева рассказала, как в ПАСЕ наказали её обидчика с Украины

Заместитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Холтген заверил, что больше журналиста-задиру мы на сессии не увидим.

Украинскому журналисту Сергею Сидоренко, который толкнул свою российскую коллегу Ольгу Скабееву во время сессии ПАСЕ, запретили приезжать на парламентскую ассамблею. Об этом сообщила сама Скабеева в своём канале в Telegram.

— Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться". Об этом мне лично рассказал Даниэль Холтген — заместитель генерального секретаря Совета Европы, — поведала она.

Скабеева подчеркнула, что это лишний раз доказывает: добро всё-таки побеждает зло.

Напомним, что в январе этого года украинский журналист Сидоренко вместе с депутатом Бориславом Берёзой оскорбляли и толкали Скабееву во время интервью в кулуарах ПАСЕ. После этого за журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Также пользователи Сети предложили отправить в ПАСЕ депутата Госдумы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева для защиты Скабеевой.