Мать сбившего курсанта воронежца заверила, что он психически болен и почти слеп

А между тем 45-летний Вячеслав имеет водительские права, 46 штрафов за превышение скорости и медсправки, в которых написано, что он не является психом или наркоманом.

Мать воронежца, сбившего на днях курсанта МЧС на внедорожнике Mercedes, заявила, что у него психическое заболевание и серьёзные проблемы со зрением, пишут "Вести Воронеж".

— Он не преступник и не убийца! Он выехал купить себе сигареты, он слепой, и он поехал, как в речку, совершенно случайно он задел этого парня... У него тяжёлое заболевание головы и психики. И он не опасен для окружающих. Да он кота не обидит, не то что кого-то убивать! — сказала Людмила Дмитриенко.

Стоит отметить, что она профессор медицинского университета и бывший главный врач одной из городских поликлиник.

По словам женщины, у её сына Вячеслава вторая группа инвалидности после тяжёлой травмы, он целый год не выходил из дома.

Между тем, по данным издания, в 2017 году мужчина получил водительские права, которые ему выдали взамен просроченных, а в его справках из психоневрологического и наркологического диспансеров нет никаких упоминаний о патологиях.

Кроме того, сообщается, что в бытность Людмилы Дмитриенко главврачом прокуратура Ленинского района вносила ей представления после проверки.

Тогда выяснилось, что в поликлинике пациентам выдавали разрешения водить машину, не имея данных о том, состоят ли они на учёте как алкоголики, наркоманы или токсикоманы. В итоге права получали люди с официально поставленным диагнозом "наркомания".

Как ранее писал Лайф, в МВД России по Воронежской области сообщили, что у задержанного Вячеслава 46 нарушений скоростного режима.

Напомним, в городе разгорелся скандал после того, как Дмитриенко сбил 21-летнего курсанта МЧС. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина проезжает мимо на кроссовере, потом резко разворачивается в обратную сторону и на полном ходу мчится к стоявшему на обочине молодому человеку.

По данным СК, пострадавший получил в том числе сотрясение мозга, ушибы грудного отдела и гематому голени.

Заведено дело о покушении на убийство.