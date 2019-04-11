Ким Чен Ын пригрозил странам, которые хотят санкциями поставить КНДР на колени

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), призвал "нанести удар" по враждебным силам, которые хотят при помощи санкций поставить КНДР на колени. Об этом сообщает агентство Yonhap.

— Мы должны последовательно поднимать знамя развития социалистической экономики и наносить удар по тем, кто склонен к ошибочному суждению, что они могут поставить нас на колени санкциями, — приводит его слова агентство.

Отмечается, что в ходе своего выступления северокорейский лидер делал заявления об "уверенности в своих силах" 27 раз. По мнению экспертов, это связано с подготовкой к длительному "перетягиванию канатов" в переговорах с США по вопросам северокорейской ядерной программы.

Ранее корейские СМИ сообщали, что из-за режима санкций экономика страны сталкивается с трудностями, возможно, самыми крупными за всю историю.

Напомним, в конце февраля состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, главной темой которой стало прекращение ядерных разработок в Северной Корее в ответ на снятие со страны санкций, однако сторонам не удалось договориться, санкции остались в силе.