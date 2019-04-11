С предвыборного плаката Порошенко убрали фотографию Путина

В штабе украинского лидера ранее сообщали, что плакаты, на которых изображены лидеры двух стран, являются официальной рекламной продукцией.

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко резко занялся переклеиванием предвыборных плакатов главы государства. Как заметил журналист Иван Яковина, с билбордов исчезло изображение российского лидера Владимира Путина.

— Самые преданные сторонники Порошенко последние два дня очень жёстко отстаивали мысль, что борды с Путиным — это своевременная, умная и полезная идея, — пишет журналист на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, что в штабе президента Незалежной ранее подтвердили, что плакаты являются официальной рекламной продукцией, и добавили, что изображение президента России Владимира Путина было помещено на рекламных плакатах действующего украинского лидера Петра Порошенко, чтобы продемонстрировать способность последнего "смело смотреть в глаза" главе Кремля.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к предвыборным плакатам.