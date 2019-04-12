Онкологи добавили 37,2 °С и прыщи в список опасных симптомов

Оказалось, что о наличии рака могут свидетельствовать неполадки в организме, которые мы привыкли даже не замечать.

Портал ActiveFeel проанализировал распространённые симптомы, которые должны заставить человека насторожиться и записаться к онкологу. Однако оказалось, что медикам есть чем дополнить этот длиннющий список — внезапной потерей веса, постоянной слабостью и уплотнениями в груди у женщин дело не ограничивается.

Онкологи заявляют, что ещё одним симптомом, указывающим на явный дисбаланс в организме, являются новообразования на коже. Проще говоря, гнойники, фурункулы и даже обычные прыщи могут стать первым признаком онкологического заболевания.

Другим тревожным сигналом медики назвали повышенную температуру тела. Если градусник постоянно показывает 37 с небольшим градусов по Цельсию, а простуды или других видимых симптомов воспаления нет, — бегом к врачу.

И третий опасный признак, о котором обычно забывают упоминать в медицинских программах и памятках, это беспричинный "кашель курильщика". Если ваш близкий человек или знакомый обзавёлся привычкой постоянно прочищать горло, резко выдыхая воздух, и даже не замечает этого, позаботьтесь о том, чтобы он записался к специалисту.

Ранее Лайф рассказывал о 13 симптомах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать и требуют экстренной медицинской помощи.

А ранее учёные назвали шесть симптомов рака у мужчин.