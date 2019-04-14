Британские политики призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию

Более 70 британских депутатов призвали главу МВД Соединённого Королевства Саджида Джавида экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не в США, а в Швецию в случае поступления запроса от Стокгольма.

Отмечается, что автором данного обращения оказалась депутат от оппозиционной Лейбористской партии, которая и опубликовала документ в "Твиттере".

Стоит отметить, что до этого позицию более чем 70 британских политиков поддержал глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По его мнению, Лондону необходимо противостоять экстрадиции Ассанжа в США.

Лайф писал, что основатель портала WikiLeaks был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании. Там Ассанж скрывался с 2012 года из-за опасений по поводу экстрадиции в Штаты, где ему может грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь. При этом появилось видео, где кот Ассанжа наблюдает за арестом хозяина по телевизору.

Также сообщалось, что в Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа при попытке улететь в Японию.