ФСБ просит суд продлить арест украинским морякам

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить арест украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

— Следствие подало в суд ходатайства о продлении срока ареста до конца июля, — приводит его слова РИА "Новости".

Суд рассмотрит ходатайство ФСБ 17 апреля. Срок расследования продлили до 25 августа.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России в районе Керченского пролива. Вскоре российские пограничники корабли остановили, а моряков задержали. Выяснилось, что двое из них — сотрудники СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В январе 2019 года им на три месяца продлили срок ареста.