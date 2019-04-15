В Париже объяснили, почему не тушат Нотр-Дам с воздуха

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В Париже объяснили, почему не тушат Нотр-Дам с воздуха

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Фото: © twitter.com/Place_Beauvau

Тушение собора Парижской Богоматери с воздуха может привести к обрушению всей конструкции здания. Об этом сообщают сотрудники Управления по вопросам гражданской обороны МВД Франции в "Твиттере".

Падение массы воды с воздуха на здание такого типа может привести к обрушению всей конструкции, — пишут спасатели.

Ранее президент США Дональд Трамп, напротив, призвал власти Франции использовать пожарную авиацию.

У собора Парижской Богоматери в результате пожара уже обвалились крыша и шпиль. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся трагедией для всех французов и католиков.

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