На Урале врачи отпустили пациента в предынфарктном состоянии, и он умер

По словам матери мужчины, её знакомые уже сталкивались с подобными ситуациями в местной больнице.

В городе Качканаре Свердловской области мужчина обратился в больницу с острой болью в груди, однако вместо обследования он получил укол обезболивающего и был отправлен домой. На следующий день он скончался. О трагедии или возможной халатности медиков рассказывает газета "Качканарский четверг".

— Но его же привезли в больницу накануне. Почему ничего не выявили и не спасли? Почему не оказали никакой помощи? Зачем вообще нужны такие врачи, если люди уходят от них умирать? — задаёт вопросы мать скончавшегося Алексея Кислицина.

Вскрытие показало, что причиной смерти мужчины стала острая ишемическая болезнь сердца, при которой требуется стационарное лечение.

— У меня нет сил сейчас во всём этом разбираться. Горе немного отпустит, и тогда начну. Я уверена, что это у них уже не первый случай, люди страдают от такой халатности, — продолжает мать покойного.

Женщина пообещала обратиться в прокуратуру, после того как немного отойдёт от кончины сына.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, как в Омске женщина скончалась от рака, пока ей на протяжении нескольких месяцев ставили другие диагнозы. А в Башкирии пообещали наказать врача за то, что он наложил женщине шину из швабры и отправил домой, позднее она скончалась.