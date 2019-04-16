Киев обратился в международный трибунал для освобождения арестованных моряков

Политик выразил надежду, что инстанция в "считаные недели" "обяжет Россию освободить" граждан Украины.

МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву для того, чтобы добиться освобождения своих моряков, задержанных в Крыму за нарушение российской границы. Об этом сообщил лидер Незалежной Пётр Порошенко.

— Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков, — написал украинский президент в "Фейсбуке".

Порошенко выразил надежду, что инстанция в "считаные недели" своим решением признает действия России неправомерными и "обяжет её освободить" украинских моряков и корабли.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин написал в "Фейсбуке", что Киев ожидает такое решение международного трибунала "через месяц".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России в районе Керченского пролива. Вскоре российские пограничники корабли остановили, а моряков задержали. Выяснилось, что двое из них — сотрудники СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В январе 2019 года им на три месяца продлили срок ареста. Следующее заседание о мере пресечения украинцев состоится 17 апреля.