Французские СМИ назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери

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Французские СМИ назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери

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Фото: © Twitter / vier_ramm

Пожар начался со шпиля собора, очаг возгорания находился у основания конструкции, пишут местные издания.

Пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за проблем с электричеством. Как сообщает газета Le Parisien, по крайней мере, такую версию рассматривают специалисты из уголовной полиции Франции.

Отмечается, что пожар начался со шпиля собора, очаг возгорания находился у основания конструкции.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожарные считают вероятной причиной ЧП возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ.

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