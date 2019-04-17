BuzzFeed: В горящий Нотр-Дам не вызывали пожарных целых 23 минуты

Сотрудники собора пытались самостоятельно найти очаг возгорания после того, как сработала тревога.

В горящий собор Парижской Богоматери вызвали пожарных только спустя 23 минуты после начала возгорания. Как сообщает Buzzfeed, когда сработала тревога, сотрудники Нотр-Дама самостоятельно пытались найти очаг.

Первый раз сигнал был в 18:20, персонал начал самостоятельно искать, где же пожар. Спустя 23 минуты сработала вторая тревога, источник огня нашли на верхнем этаже собора, и только после этого сотрудники вызвали спасателей.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Была опасность падения колокола. Спустя более чем 12 часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. В качестве основной версии пожара называют проблемы с электричеством.