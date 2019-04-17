Президент Эквадора заявил, что к Ассанжу в посольстве наведывались хакеры

Сейчас в столице Эквадора проходят митинги против получения кредита от МВФ, массовых увольнений и выдачи Ассанжа.

Президент Эквадора Ленин Морено рассказал, что во время своего нахождения в посольстве страны в Лондоне Джулиан Ассанж принимал хакеров, чтобы дать им указания о том, как распространять информацию, необходимую для Ассанжа и его спонсоров. Слова президента передаёт The Associated Press.

Среди хакеров был программист из Швеции Ола Бини. Он был арестован в Кито после передачи Ассанжа полиции Лондона и сейчас находится под стражей. По словам президента, Бини взламывал мобильные телефоны, интернет-аккаунты частных лиц и Правительства Эквадора.

Ленин Морено и ранее заявлял, что Ассанж использовал посольство как базу для слежки за разными странами. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который дал Ассанжу политическое убежище в посольстве, назвал Морено предателем и коррупционером после того, как тот разрешил полиции Великобритании забрать Ассанжа.