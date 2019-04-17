Медведев анонсировал выплаты нуждающимся семьям при рождении первенца

Речь идёт о тех, чей доход составляет менее 1,5 прожиточного минимума, подчеркнул глава кабмина.

Нуждающиеся семьи с 2020 года при рождении первого ребёнка будут ежемесячно получать выплаты. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства. Трансляцию из нижней палаты парламента ведёт Лайф.

По словам главы кабмина, речь идёт о семьях, чей доход составляет менее 1,5 прожиточного минимума. Он отметил, что с 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов.

Как сообщалось ранее, Министерство труда и соцзащиты России призвало принять дополнительные меры для поддержки рождаемости в стране.