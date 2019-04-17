СМИ: Страны ЕС пытались заблокировать санкции против России

Принятие штрафных мер несколько раз оказывалось под угрозой срыва из-за вето ряда государств.

Введение санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе далось Евросоюзу нелегко, поскольку против ограничений выступали Франция, Германия, Италия и Финляндия. Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, пакет антироссийских санкций несколько раз блокировался. В частности, Финляндия наложила вето на ограничения из-за наличия в чёрном списке замглавы Пограничной службы РФ Геннадия Медведева. Следующую редакцию заблокировала Италия, заявив, что она стремится снять с России санкции ЕС. Снять вето Рима, по данным украинского издания, удалось Вильнюсу.

В целом требования Украины ввести более серьёзные санкции против РФ, включая ограничения в отношении компаний, портов и судов, поддержали только Литва и Дания, отмечает автор. Евросоюз был вынужден согласиться на персональные санкции — их ввели в отношении восьми россиян.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива, нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. 15 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода, включив в список восемь россиян из-за керченского инцидента.