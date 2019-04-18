Скворцова рассказала о состоянии писателя Дмитрия Быкова

Она отметила, что наблюдение ведут главные внештатные специалисты Минздрава РФ по анестезиологии, реанимации и неврологии.

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова за минувшую ночь не ухудшилось и осталось стабильно тяжёлым. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Быков находится в стабильно тяжёлом состоянии, гемодинамически стабилен. За ночь состояние его не ухудшилось. Его состояние обусловлено декомпенсацией хронического заболевания, — заявила Скворцова.

Она отметила, что наблюдение ведут главные внештатные специалисты Минздрава РФ по анестезиологии, реанимации и неврологии, а также медики Эндокринологического научного центра. Кроме того, в Уфу для решения вопроса об определении срока медицинской эвакуации Быкова направлены специалисты НИИ Вишневского и НИИ эндокринологии.

Писателю и критику Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому. По словам главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, на помощь ему вылетают врачи из московского госпиталя Бурденко.