Госпитализированного писателя Быкова доставили в Москву

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе в тяжёлом состоянии, доставлен самолётом в Москву, сообщает РИА "Новости".
По словам главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Быков перелёт перенёс нормально.
Также он рассказал, что ухудшения здоровья публициста не наблюдается.
Напомним, писателю Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому. Лайф также писал, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в московской федеральной клинике.
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