Госпитализированного писателя Быкова доставили в Москву

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Госпитализированного писателя Быкова доставили в Москву

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Дмитрий Быков. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе в тяжёлом состоянии, доставлен самолётом в Москву, сообщает РИА "Новости".

По словам главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Быков перелёт перенёс нормально.

Также он рассказал, что ухудшения здоровья публициста не наблюдается.

Напомним, писателю Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому. Лайф также писал, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в московской федеральной клинике.

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