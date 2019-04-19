Трамп заявил, что мог уволить Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно позволил спецпрокурору Роберту Мюллеру провести подробное расследование дела о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году, чтобы положить конец подозрениям в свой адрес.
— У меня было право положить конец всей этой охоте на ведьм, если бы я захотел. Я мог уволить всех, включая Мюллера, если бы я захотел. Но я решил не делать этого. Я имел право воспользоваться привилегиями исполнительной власти. Но я не стал! — написал Трамп в "Твиттере".
Как ранее писал Лайф, в США обнародовали отредактированный текст доклада Мюллера. В нём, в частности, сказано, что Трамп планировал поездку в РФ во время своей избирательной кампании, чтобы провести переговоры о строительстве в Москве небоскрёба Trump Tower.
В Министерстве юстиции США подтвердили, что никакого сговора с Кремлём не было.
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