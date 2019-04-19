Мюллер заявил, что Трамп собирался в Москву во время избирательной кампании

Президент США Дональд Трамп мог посетить столицу России во время своей избирательной кампании три года назад. Об этом сообщается в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, курировавшего следствие о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Отмечается, что на тот момент у действующего главы государства была возможность приехать в Москву дважды — в конце 2015 года и весной 2016-го. Об этом спецпрокурору рассказал бывший юрист Трампа Майкл Коэн .

Также в документе поясняется, что целью предполагаемых поездок Дональда Трампа были переговоры о строительстве высотки Trump Tower в столице России. Небоскрёб недалеко от берега Москвы-реки планировалось сделать самым высоким зданием в Европе. Проект обсуждался вплоть до осени 2016 года.

Ранее Лайф писал, что Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Глава ведомства Уильям Барр заявил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году.