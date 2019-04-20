Число пострадавших в Забайкалье выросло до 23 человек

Количество пострадавших в результате пожаров в Забайкалье возросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

— По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19−20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализировано, 13 получили медицинскую помощь амбулаторно, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших нет детей. Также добавляется, что обошлось без жертв.

Напомним, в Забайкальском крае в ходе природных пожаров пострадали по меньшей мере 14 населённых пунктов. Общее количество людей, лишившихся жилья, приравнивается к 263, среди них 28 детей. Ранее Лайф писал о 17 пострадавших.

Врио губернатора региона Александр Осипов заявил, что вероятной причиной пожаров в регионе стали горевшие мусор и порубочные материалы, принадлежавшие местным жителям.