Терновый венец Христа показали впервые после пожара в Нотр-Даме

После пожара в соборе Парижской Богоматери верующим впервые показали терновый венец Иисуса Христа. Об этом сообщает Associated Press.
Le chemin de croix du Vendredi Saint avec la Couronne d'épines sauvée des flammes partira à 15h du pont Saint-Louis, entre l'île de la Cité et l'île Saint-Louis #paris4 #vendredisaint #RebatirNotreDame #paques2019 #NotreDameDeParis #notredame pic.twitter.com/YpCFddVarX— Frédéric (@FredFerlicot) 19 апреля 2019 г.
Многие верят, что именно этот венец был на голове Христа во время его распятия. Сообщается, что другие предполагаемые части реликвии хранятся в других местах.
Напомним, что знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Кроме того, оказалось, что Париж не располагает пожарными самолётами. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных.
При пожаре удалось спасти часть произведений искусства, их уже перевезли в мэрию Парижа. Также были сохранены 16 статуй, которые украшали крышу собора, их сняли ранее в рамках проходящей реставрации здания.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени