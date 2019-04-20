Терновый венец Христа показали впервые после пожара в Нотр-Даме

После пожара в соборе Парижской Богоматери верующим впервые показали терновый венец Иисуса Христа. Об этом сообщает Associated Press.

Многие верят, что именно этот венец был на голове Христа во время его распятия. Сообщается, что другие предполагаемые части реликвии хранятся в других местах.

Напомним, что знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Кроме того, оказалось, что Париж не располагает пожарными самолётами. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных.

При пожаре удалось спасти часть произведений искусства, их уже перевезли в мэрию Парижа. Также были сохранены 16 статуй, которые украшали крышу собора, их сняли ранее в рамках проходящей реставрации здания.