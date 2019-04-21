Россияне несут свечи и цветы к Посольству Шри-Ланки в Москве

По данным властей этой страны, в результате восьми взрывов погибло более двухсот человек.

К Посольству Шри-Ланки в столице неравнодушные россияне несут цветы в память о жертвах терактов, совершённых сегодня в этой стране. У здания дипмиссии зажжены десятки свечей. Видео с места событий публикует телеграм-канал Life Shot.

К людям вышел посол страны Даян Джаятиллека. Он поблагодарил присутствующих "за солидарность и неравнодушие".

Сегодня в серии терактов в Шри-Ланке погибло не менее 215 человек. В МИД РФ заявили, что среди погибших и пострадавших нет граждан России. Власти островного государства заявили, что знают, кто стоит за терактами.