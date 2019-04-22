В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей

У женщины также похитили ещё одно полотно — картину Сергея Герасимова "Цветущее дерево" стоимостью 120 тысяч рублей.

Коллекционер Людмила Шарина лишилась картины Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Как сообщает телеканал "360", в деле о краже полотна может быть замешан бывший замминистра.

Факт кражи подтвердил специалист Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени П.М. Третьякова. По его словам, к Шариной втёрлись в доверие несколько человек.

— Приходил к ней в том числе бывший замминистра. Похитил предмет и не возвращает, — рассказывает он.

Специалист добавил, что полотно находилось в частном владении, в НИНЭ оно было на экспертизе. Сейчас картина выставлена на аукцион дома "Литфонд", стоимость обозначена в размере 2,6 миллиона рублей.

— Картину совершенно добросовестные люди купили в ломбарде. Никто не знал, что её туда сдали. У нас нет системы, по которой можно проверить, похищена картина или нет, — продолжил эксперт.

Сама Шарина характеризуется как честный человек и известный коллекционер. Специалист НИНЭ добавил, что у женщины похитили ещё одно полотно — картину Сергея Герасимова "Цветущее дерево" стоимостью 120 тысяч рублей. Он утверждает, что в деле замешаны те же люди. Подано заявление в полицию.

Напомним о другой краже картины — из Третьяковки. В январе этого года мужчина прямо на глазах у посетителей похитил картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Грабителя арестовали, картину вернули галерее.

Ещё один инцидент произошёл в мае прошлого года. Тогда мужчина повредил металлической стойкой ограждения часть полотна Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". В суде арестованный вандал заявил, что агрессия у него возникла из-за неприятного впечатления, которое произвёл на него шедевр русской живописи.