Песня из 2-й серии финального сезона "Игры престолов" содержит спойлер

По всей видимости, спойлеры к заключительному сезону популярного сериала находятся на самом виду.

Фанаты "Игры престолов" продолжают обсуждать всевозможные теории вокруг сюжета сериала. На этот раз причиной споров стала песня Jenny of Oldstones от группы Florence + the Machine. Дело в том, что она, по всей видимости, содержит спойлеры.

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Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии. В этой сцене Подрик спел песню под названием "Песня Дженни".

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Как и в случае с другими песнями в сериале, они, как правило, оказывают влияние на будущие события. И эта композиция не стала исключением. Она, на самом деле, рассказывает о персонаже Дженни из Старых Камней. Истории из Вестероса повествуют о том, что Дженни из Старых Камней была крестьянкой, которая вышла замуж за Таргариена из-за свадьбы принца Дункана. Всё это произошло несмотря на возражения его отца. В итоге из-за брака Дункан отказался от своего права на трон — это намекает нам на будущее Джона Сноу.

Напомним, следующий эпизод "Игры престолов" выйдет 29 апреля. Ранее в Сети появился трейлер будущей серии шоу. Также уже стало известно, кого убьёт Король Ночи.