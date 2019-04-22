Песня из 2-й серии финального сезона "Игры престолов" содержит спойлер

Фанаты "Игры престолов" продолжают обсуждать всевозможные теории вокруг сюжета сериала. На этот раз причиной споров стала песня Jenny of Oldstones от группы Florence + the Machine. Дело в том, что она, по всей видимости, содержит спойлеры.
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Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии. В этой сцене Подрик спел песню под названием "Песня Дженни".
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Как и в случае с другими песнями в сериале, они, как правило, оказывают влияние на будущие события. И эта композиция не стала исключением. Она, на самом деле, рассказывает о персонаже Дженни из Старых Камней. Истории из Вестероса повествуют о том, что Дженни из Старых Камней была крестьянкой, которая вышла замуж за Таргариена из-за свадьбы принца Дункана. Всё это произошло несмотря на возражения его отца. В итоге из-за брака Дункан отказался от своего права на трон — это намекает нам на будущее Джона Сноу.
Напомним, следующий эпизод "Игры престолов" выйдет 29 апреля. Ранее в Сети появился трейлер будущей серии шоу. Также уже стало известно, кого убьёт Король Ночи.
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