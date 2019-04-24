Поезд Ким Чен Ына пересёк границу РФ в Приморском крае

Поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, направляющегося на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пересёк российскую границу в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС.

— Ким Чен Ын вышел из вагона.... Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль. Возможно, сейчас он поедет в музейный домик Ким Ир Сена, — рассказала агентству депутат думы Хасанского района Наталья Карпова.

Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным 25 апреля на острове Русский. Как писал Лайф, одной из основных тем переговоров станет ядерная проблема Корейского полуострова.

Ранее во Владивостоке приземлились два самолёта из Пхеньяна, которые доставили представителей делегации и сотрудников службы безопасности. В Россию также приехала сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.