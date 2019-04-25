Активисты сообщили о планах США захватить венесуэльское посольство

Представители общественных организаций, охраняющие Посольство Венесуэлы, сообщили о возможном захвате здания дипмиссии в ночь с 24 на 25 апреля.

Как уточняется, добровольцы из социалистических и левых организаций с 13 апреля устроили акцию "Коллективная защита посольства", в рамках которой установили график дежурства и не покидают строение.

Один из активистов по имени Кевин Зис рассказал, что основной целью его единомышленников является предотвращение захвата посольства венесуэльской оппозицией, которой президент США Дональд Трамп пытается присвоить статус официального правительства.

— Четверг — вероятный день, когда полиция и, возможно, оппозиционеры попытаются завладеть посольством, — цитирует Зиса РИА "Новости".

Он добавил, что участники акции не перестанут нести круглосуточную вахту, пока Вашингтон не договорится с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как писал Лайф, в январе 2019 года Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и обвинил Штаты в попытке организовать госпереворот в республике. Уже в марте все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

Напомним, борьбу против действующего главы Венесуэлы ведёт лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его активно поддерживает Вашингтон. По некоторым данным, именно после консультаций с США политик объявил себя временным главой государства.