Президент Эстонии отвергла критику Литвы из-за встречи с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, отвергла критику Литвы по поводу того, что она должна была согласовывать данный визит со странами ЕС. Об этом сообщает ERR.

Кальюлайд отметила, что до начала визита встретилась в дворцовом комплексе Кадриорг в Таллине с послами Европейского союза, которым рассказала о целях своего визита. Таким образом, по мнению политика, все партнёры Эстонии были проинформированы.

Также она добавила, что в марте текущего года говорила о предстоящих переговорах с Путиным на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Напомним, впервые за восемь лет в Кремле состоялась встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В течение переговоров, длившихся более двух часов, Путин и Кальюлайд обсудили вопросы торговли между странами, экологии и сотрудничества. По итогам Кальюлайд пригласила президента РФ посетить страну с визитом и принять участие в конгрессе угро-финских народов в 2020 году.

В свою очередь, Литва раскритиковала Эстонию за вышеупомянутые переговоры. Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что Таллин не предоставил информацию о тех вопросах, которые планировал обсудить с Москвой на встрече.

Тем временем сенатор Франц Клинцевич заявил, что критика Литвы свидетельствует о том, что кто-то опасается, что "здание балтийской русофобии может дать трещину".