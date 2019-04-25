Власти Литвы призвали не признавать российские паспорта жителей Донбасса

МИД прибалтийской республики также призвал ввести новые санкции в отношении России.

Литовские дипломаты обратились к международному сообществу с просьбой осудить указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. А сами эти выданные паспорта, по мнению Вильнюса, не должны признаваться.

— Литва призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России, — говорится на сайте МИД Литвы.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях. МИД Украины уже призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. В свою очередь российский лидер назвал странной негативную реакцию на указ, ведь свои паспорта украинцам выдают, например, Венгрия и Румыния.