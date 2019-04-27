Польский политик сообщил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным тет-а-тет

Экс-президент Польши Александр Квасьневский рассказал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет.

— Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, — приводит слова Квасьневского издание "Укринформ".

Он также сообщил, что Зеленский хотел бы начать общение с Путиным в рамках "нормандского формата" с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам польского политика, подобный формат "создаст для Зеленского "защитный зонтик".

Квасьневский также пояснил, что встречался с Владимиром Зеленским за неделю до второго тура президентских выборов на Украине. В беседе принимали участие экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-председатель Европарламента Пат Кокс.

Ранее советник избранного президента Украины по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Зеленскому ни в коем случае не стоит проводить встречи с Путиным в двустороннем формате.

Также Лайф писал, что Путин впервые прокомментировал непосредственные итоги выборов в Незалежной. По словам президента РФ, они свидетельствуют о полном провале политики Петра Порошенко. При этом Путин заверил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объёме.