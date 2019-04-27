В Шри-Ланке задержали мужчину с 6,5 кг взрывчатки и сотнями детонаторов

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали в городе Тринкомали мужчину с приблизительно 6,5 килограммами взрывчатки и двумя сотнями детонаторов. Об этом сообщает News 1st со ссылкой на представителя ВМС.

Как уточнили в ведомстве, у задержанного изъяли 51 шашку гелигнита весом примерно 130 грамм каждая, восемь метров фитиля и 215 детонаторов. Также был конфискован мотоцикл подозреваемого.

Напомним, 21 апреля, в день католической Пасхи, в столице Шри-Ланки и его пригородах прогремела серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ. По подозрению в связях с террористами было задержано около 70 человек. Накануне в городе Калмунай прогремели ещё три взрыва, а полиция задержала трёх человек со взрывчаткой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда