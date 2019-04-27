На убитого отца сестёр Хачатурян могут завести дело о педофилии

По словам девочек, отец не давал им учиться, запрещал видеться с друзьями и домогался.

Следователи начали проверку из-за новых фактов, которые выяснились по поводу убитого дочерьми жителя Москвы Михаила Хачатуряна. Как пишет Mash, на него могут завести дело об изнасиловании и совращении.

По словам девочек, отец не давал им учиться, запрещал видеться с друзьями и домогался их.

Напомним, 27 июля 2018 года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.