В МИД Венесуэлы потребовали защитить здание посольства в Вашингтоне

В ведомстве ответили, что США должны выполнить данные обязательства, исходя из подписанной ими Венской конвенции.

Власти Венесуэлы потребовали от США защитить здание своего посольства в Венесуэле. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хорхе Арреас в своём аккаунте в Twitter.

— Мы требуем, чтобы Государственный департамент США выполнил свои обязательства в качестве подписанта Венской конвенции о дипломатических отношениях и защитил здание Посольства Венесуэлы в Вашингтоне, — написал он.

Отметим, что в течение нескольких недель в Посольстве Венесуэлы в Вашингтоне находятся американские неправительственные активисты, которые поддерживают действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. МИД Венесуэлы поддержал решение активистов защитить посольство страны в Вашингтоне. Сами же дипломаты тем временем покинули здание по требованию Государственного департамента США.

При этом Арреас подчеркнул, что Правительство Венесуэлы в свою очередь выполняет обязательства и защищает американские учреждения в Каракасе.

Ранее Лайф писал, что в апреле текущего года представители общественных организаций, охраняющие Посольство Венесуэлы, сообщили о возможном захвате здания сторонниками лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Участники акции заявили, что продолжат нести круглосуточную вахту до того момента, как власти США не придут к соглашению с Мадуро.

Напомним, борьбу против действующего главы Венесуэлы ведёт лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его активно поддерживает Вашингтон. По некоторым данным, именно после консультаций с США политик объявил себя временным главой государства.