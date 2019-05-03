Путин и Трамп провели телефонный разговор

Российский и американский лидер разговаривали по телефону больше часа. Обсуждалось, в частности, возможное новое ядерное соглашение.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, лидеры двух стран обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, РФ и Китаем. Разговор длился больше часа, ситуацию в КНДР и Венесуэле.

В Белом доме добавили, что президенты затронули вопрос доклада Мюллера по РФ. Сандерс заявила, что "оба лидеров знали, что сговора не было".

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретилисьна саммите G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа.