Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, лидеры двух стран обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, РФ и Китаем. Разговор длился больше часа, ситуацию в КНДР и Венесуэле.
В Белом доме добавили, что президенты затронули вопрос доклада Мюллера по РФ. Сандерс заявила, что "оба лидеров знали, что сговора не было".
Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретилисьна саммите G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа.
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