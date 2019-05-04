В Киеве появилась группа по расследованию преступлений Порошенко

Сотрудники частных детективных компаний уже изучают счета президента и его окружения.

На Украине начало работу объединение по расследованию преступлений президента Незалежной Петра Порошенко. Как сообщает "Страна.ua", об этом в эфире телеканала Newsone заявила Светлана Крюкова, заместитель главного редактора "Страны".

По её словам, специально отобранные люди будут следить за элитой "без оглядки на украинскую систему правосудия", а также на решения новоизбранного президента Владимира Зеленского, уверяет Крюкова. Для работы также привлечены крупные частные детективные компании. Они изучат счета, проверят недвижимость Порошенко и его людей.

— Чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Петра Порошенко] и его ближайшее окружение, — заявила журналистка.

Часть участников этой команды находится на Украине, часть — за рубежом.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине после коррупционных скандалов решили ликвидировать "Укроборонпром". До этого в Верховной раде призывали расстрелять Порошенко за госизмену.

Однако, президент Украины, как мы уже рассказывали, строит новые планы и готовится перезапустить свою партию.