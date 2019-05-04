Предполагаемый убийца двух семей на Урале оказался невиновным

В то же время полицейские задержали другого подозреваемого — местного жителя Евгения И., который уже признался в содеянном.

Подозреваемый в убийстве пяти человек в городе Нязепетровске Челябинской области — бывший муж сожительницы хозяина дома Игорь Г., о котором сообщалось ранее — оказался невиновным. Как пишет телеграм-канал Life Shot, у мужчины есть алиби.

На момент убийства его не было в городе. Именно на Игоря указала продавщица местного ларька: вечером он приходил за алкоголем с одним из погибших. Позднее она заявила полицейским, что обозналась.

Тем не менее полицейские задержали другого подозреваемого в массовом убийстве — местного жителя Евгения И. Он признался в содеянном и сейчас находится в том самом доме вместе со следователями.

Ранее сообщалось, что неизвестный зарезал хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Преступник также убил ребёнка. Ещё одного малыша — семимесячного — нашли живым. Выжила также ещё одна девочка. В момент убийства она была у бабушки. Всем своим жертвам убийца нанёс удары ножом в сердце.