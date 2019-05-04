В Белоруссии подтвердили получение из России чистой нефти

5 мая на белорусском НПЗ начнут отгрузку российских поставок. А 6-го начнут перерабатывать для дальнейшего экспорта.

Сегодня в белорусский концерн "Белнефтехим" поступила новая партия качественной нефти из России. Об этом заявили в пресс-службе завода.

Нефть поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в 14:45. Персонал аккредитованной лаборатории сразу отобрал пробы и подтвердил соответствие нефти стандарту.

5 мая на НПЗ начнут отгрузку российской нефти. А 6-го её будут перерабатывать.

Ранее о возобновлении поставок качественной нефти в Белоруссию заявили в Минэнерго РФ.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.