При возгорании самолёта "Аэрофлота" пострадало пять человек

Пять человек пострадали в результате возгорания самолёта "Аэрофлота". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, на борту находилось 78 пассажиров, все они были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что воздушное судно выполняло рейс в Мурманск из Москвы, но спустя некоторое время вернулось в аэропорт вылета. Борт садился уже горящим. Видео с места публиковал Лайф, кадрами делились также пользователи соцсетей. Пассажиры самолёта буквально выпрыгивали из горящего воздушного судна.