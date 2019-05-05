Число пострадавших при возгорании самолёта "Аэрофлота" возросло до шести человек

Число пострадавших при возгорании самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево возросло до шести человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

— Число пострадавших увеличилось до шести человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолёт Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Москва — Мурманск. Спустя некоторое время он начал возвращаться в аэропорт вылета и во время посадки загорелся. На борту находилось 78 пассажиров. Все они были эвакуированы. Лайф публиковал видео с места ЧП, кадрами делились также пользователи соцсетей. Пассажиры самолёта буквально выпрыгивали из горящего воздушного судна.