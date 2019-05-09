На Алтае спасатели возобновили поиск погибших под лавиной туристов

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На Алтае спасатели возобновили поиск погибших под лавиной туристов

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Фото: ГУ МЧС по Республике Тыва

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте на Алтае, где из-за схода лавины погибло семь туристов. Как сообщает РИА "Новости", работу на месте ЧП продолжают 30 спасателей, рядом дежурит вертолёт Ми-8.

Ранее стало известно, что были найдены тела трёх из семи погибших.

Напомним, утром 6 мая в результате схода лавины в горах Алтая погибло семь членов туристической группы из Новосибирска. Ещё два человека сумели выжить после удара стихии. Спустя два дня они вышли к ближайшей деревне и связались со спасателями. Лайф восстановил картину произошедшего.

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